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Кадыров и Патрушев открыли дворец волейбола в Чечне

Источник:  ТАССКомментарии

Глава Чечни Рамзан Кадыров и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев открыли в Грозном волейбольный комплекс при дворце спорта им. Увайса Ахтаева.

Патрушев и Кадыров заложили капсулу с посланием потомкам в фундамент строящегося комплекса в мае 2016 года. Как отмечал Патрушев в мае: «строительство новой арены позволит заниматься волейболом квалифицированно, на высоком уровне, поможет популяризовать этот вид спорта», - цитирует Парушева ТАСС.

Глава Чечни выразил надежду, что новый дворец примет в своих стенах международные и российские спортивные мероприятия.

Волейбольный зал в комплексе рассчитан на пять тысяч зрителей.

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