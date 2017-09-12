Агент Ярмоленко: Вели переговоры с «Баварией», встречались с Анчелотти

Хавбек дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко мог стать игроком «Баварии.» Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шаблий.

«От интереса и переговоров до реальной сделки – длинный путь. Когда у меня спрашивают, есть ли конкретика, всегда отвечаю: «Конкретика – это когда подписан контракт». Никогда не любил, когда информация распространялась раньше времени.

Мы вели переговоры с «Баварией», встречались в Мюнхене с главным тренером команды Карло Анчелотти. Кто знает, может, в обозримом будущем Андрей еще окажется в «Баварии», которая любит покупать игроков у «Боруссии». Но сейчас главное, чтобы он как можно быстрее адаптировался в Германии, выучил язык и играл в хороший футбол на таком уровне. Я уверен, что у него все получится. Просто знаю его характер», – цитирует агента «Команда №1».

Напомним, украинский полузащитник перебрался в дортмундскую «Боруссию» этим летом из киевского «Динамо».