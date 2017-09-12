Евгений Плющенко: Понизить базовую стоимость четверных прыжков – это полный бред

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскритиковал идею снизить базовую стоимость четверных прыжков в мужском одиночном катании.

«Полный бред, чепуха, – приводит ТАСС слова Плющенко. – Сейчас, когда весь мир мужского одиночного катания – японцы, американцы, канадцы, китайцы, да вообще все, толкнули его вперед именно четверными, взять и понизить их стоимость? Кто там это решает, я не понимаю? Кто это придумывает?

Будущее мирового фигурного катания – это многооборотные прыжки, как говорил и говорит мой великий тренер Алексей Николаевич Мишин, и сейчас все их исполняют. Да, нужны артистичность, скольжение, кто же против этого? Вот только зачем занижать стоимость четверных прыжков, за них, наоборот, бонусы давать надо!».

Напомним, накануне портал Icenetwork со ссылкой на источник в Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщил о возможных изменениях в правилах фигурного катания. В частности, ISU планирует снизить более чем на десять процентов базовую стоимость четверных прыжков в мужском одиночном катании и четверных выбросов в парном катании. По задумке авторов идеи, эти изменения помогут сбалансировать спортивную и артистическую составляющие фигурного катания.