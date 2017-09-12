Эдерсон готов сыграть с «Фейеноордом», несмотря на швы

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон, получивший травму лица в столкновении с нападающим «Ливерпуля» Садио Мане, желает помочь своей команде в первом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом».

Эдерсон уже приступил к тренировкам с командой. Как сообщает официальный сайт клуба, вратарь тренировался в защитном шлеме. В «Манчестер сити» не исключают возможности заявки Эдерсона на матч Лиги чемпионов, но не готовы пока принимать окончательного решения.

Напомним, что в матче четвертого тура АПЛ бразильский голкипер не смог продолжить матч и покинул поле на носилках.