Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Германия- : -Испания
Футбол  Бенфика- : -ЦСКА
Футбол  Бавария- : -Андерлехт
Хоккей  Ак Барс- : -Спартак
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Базель
Футбол  Селтик- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эдерсон готов сыграть с «Фейеноордом», несмотря на швы

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон, получивший травму лица в столкновении с нападающим «Ливерпуля» Садио Мане, желает помочь своей команде в первом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом».

Эдерсон уже приступил к тренировкам с командой. Как сообщает официальный сайт клуба, вратарь тренировался в защитном шлеме. В «Манчестер сити» не исключают возможности заявки Эдерсона на матч Лиги чемпионов, но не готовы пока принимать окончательного решения.

Напомним, что в матче четвертого тура АПЛ бразильский голкипер не смог продолжить матч и покинул поле на носилках.

No stopping @ederson93! 💪 #ederson #mancity #mcfc #manchestercity

Публикация от Manchester City (@mancity)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: У ЦСКА есть преимущество перед «Бенфикой» - сыгранность и стабильностьИзвестный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча первого тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и ЦСКА.Поль Погба: Мы хотим встретиться с «Реалом», «Барселоной» и «Баварией»Поль Погба: Мы хотим встретиться с «Реалом», «Барселоной» и «Баварией»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пообщался с клубной пресс-службой в преддверии матча против «Базеля».«Барселона» – «Ювентус». Начало текстовой трансляции – в 21.45 мскСегодня в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» примет на своем поле «Ювентус».Подбей орла. Что нужно сделать ЦСКА, чтобы не проиграть «Бенфике»Подбей орла. Что нужно сделать ЦСКА, чтобы не проиграть «Бенфике»Несколько советов Виктору Гончаренко.Виталий Мутко: Российские клубы хорошо продвинулись в еврокубкахПрезидент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от старта российских клубов в еврокубках.
Биатлон
Светлана Слепцова: Результаты у сборных России появятся, если сменить руководство СБР
Фигурное катание
Погорилая может выступить в Кубке России перед стартом в Гран-при
Футбол
Жулио Баптиста сыграл за резервный состав «Болтона»
Футбол
«Барселона» представила третью форму бордового цвета (фото)
все новости
Фейеноорд
Фейеноордкалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Мораес Эдерсон
Мораес Эдерсонвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости