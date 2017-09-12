Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Германия- : -Испания
Футбол  Бенфика- : -ЦСКА
Футбол  Бавария- : -Андерлехт
Хоккей  Ак Барс- : -Спартак
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Базель
Футбол  Селтик- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юлия Липницкая: Если на каналах будут появляться мои «папаши», то встретимся с ними в суде

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая заявила, что мужчина, который представлялся в эфире телепередачи ее отцом, на самом деле мошенник. 

«По разным передачам кочует человек, который смеет называть себя моим отцом. Вопрос: А как редакторы каналов допускают такое? Этот человек – откровенный мошенник, – сказала Липницкая в интервью Федерации фигурного катания на коньках России.

«Что касается моего отца, я прекрасно знаю, кто он и где он живет. Поэтому я предупреждаю: если подобные случаи повторятся, на каналах будут появляться мои «папаши или родственники», одержимые желанием пропиариться за мой счет, то встретимся с ними в суде», – добавила спортсменка.

В минувшие выходные Олимпийская чемпионка заявила о завершении карьеры и написала заявление о выходе из сборной. Решение уйти из спорта фигуристка приняла в связи с проблемами со здоровьем.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юлия Липницкая: Сожалею, что не сказала об анорексии раньшеОлимпийская чемпионка Юлия Липницкая объяснила свое решение завершить карьеру.Валерий Мешков: Тренерское будущее Липницкой нельзя спрогнозироватьИзвестный советский фигурист Валерий Мешков прокомментировал изданию Sobesednik.ru идею стать тренером, поданную Юлии Липницкой коллегами.Официально: Юлия Липницкая завершила спортивную карьеруОфициально: Юлия Липницкая завершила спортивную карьеруРоссийская фигуристка Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).Ирина Роднина – об уходе Липницкой: Родители не понимают, что профессиональный спорт диктует свои условияТрехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала решение российской фигуристки Юлии Липницкой завершить профессиональную карьеру в 19 лет.Виталий Мутко: Мы всегда поддержим Липницкую и СотниковуВице-премьер правительства России Виталий Мутко высказался о будущем олимпийских чемпионок Юлии Липницкой и Аделины Сотниковой.
Биатлон
Светлана Слепцова: Результаты у сборных России появятся, если сменить руководство СБР
Фигурное катание
Погорилая может выступить в Кубке России перед стартом в Гран-при
Футбол
Жулио Баптиста сыграл за резервный состав «Болтона»
Футбол
«Барселона» представила третью форму бордового цвета (фото)
все новости
Юлия Липницкая
Юлия Липницкаявсе новости