Юлия Липницкая: Если на каналах будут появляться мои «папаши», то встретимся с ними в суде
Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая заявила, что мужчина, который представлялся в эфире телепередачи ее отцом, на самом деле мошенник.
«По разным передачам кочует человек, который смеет называть себя моим отцом. Вопрос: А как редакторы каналов допускают такое? Этот человек – откровенный мошенник, – сказала Липницкая в интервью Федерации фигурного катания на коньках России.
«Что касается моего отца, я
прекрасно знаю, кто он и где он живет. Поэтому я предупреждаю: если подобные
случаи повторятся, на каналах будут появляться мои «папаши или
родственники», одержимые желанием пропиариться за мой счет, то встретимся
с ними в суде», – добавила спортсменка.
В минувшие выходные Олимпийская чемпионка
заявила о завершении карьеры и написала заявление о выходе из сборной. Решение
уйти из спорта фигуристка приняла в
связи с проблемами со здоровьем.