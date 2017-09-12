Юлия Липницкая: Если на каналах будут появляться мои «папаши», то встретимся с ними в суде

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая заявила, что мужчина, который представлялся в эфире телепередачи ее отцом, на самом деле мошенник.

«По разным передачам кочует человек, который смеет называть себя моим отцом. Вопрос: А как редакторы каналов допускают такое? Этот человек – откровенный мошенник, – сказала Липницкая в интервью Федерации фигурного катания на коньках России.

«Что касается моего отца, я прекрасно знаю, кто он и где он живет. Поэтому я предупреждаю: если подобные случаи повторятся, на каналах будут появляться мои «папаши или родственники», одержимые желанием пропиариться за мой счет, то встретимся с ними в суде», – добавила спортсменка.

В минувшие выходные Олимпийская чемпионка заявила о завершении карьеры и написала заявление о выходе из сборной. Решение уйти из спорта фигуристка приняла в связи с проблемами со здоровьем.