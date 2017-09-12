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Александр Бубнов: У ЦСКА есть преимущество перед «Бенфикой» - сыгранность и стабильность

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Известный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча первого тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и ЦСКА.

«В домашнем матче «Бенфика» выступает в качестве фаворита. Со всеми португальскими грандами, «Бенфикой», «Порту» и «Спортингом», трудно играть в гостях. Лиссабонцы будут действовать первым номером, группа атаки, несмотря на все потери межсезонья, у них сильная. Главным образом, ЦСКА стоит опасаться бразильского бомбардира Жонаса, да и в целом у наставника хозяев Руя Витории очень приличный выбор игроков в передней линии – Сеферович, Живкович, Хименес, Барбоза и другие.

К сожалению, у ЦСКА полярная ситуация с нападением. Атакующих полузащитников хватает, но кто выйдет на острие – вопрос. Не исключаю, что Тимур Жамалетдинов, забивший в прошлую пятницу дебютный гол в премьер-лиге. О такой возможности говорил и Виктор Гончаренко. Напрягать оборону «Бенфики» нужно обязательно, сзади у португальцев далеко не все в порядке: в шести матчах нового сезона «орлы» не пропустили только в двух.

У самих армейцев тоже есть определенные трудности в задней линии: Виктор Васин то играет, то нет, идут перестроения. При этом главные плюсы ЦСКА по сравнению с оппонентом – сыгранность и стабильность. Летом «Бенфику» традиционно покинула целая группа игроков, пополнив клубную казну на число с с восемью нулями. Бюджет пополнился, но команда лишилась важных игроков, новичкам же требуется время на адаптацию. Этим нужно постараться воспользоваться.

Впрочем, повторюсь, «Бенфика» является фаворитом, и, если ЦСКА удастся сыграть вничью на выезде – это будет хороший результат», - цитирует Бубнова Sportbox.

Матч

Бенфика - ЦСКА

Место и дата

12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Бенфика» – ЦСКА?

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