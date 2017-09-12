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Юлия Липницкая: Сожалею, что не сказала об анорексии раньше

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая объяснила свое решение завершить карьеру.

«99 процентов – проблемы со здоровьем. А остальное, понятно, уже прикладывалось к этому. После того, как был озвучен мой диагноз, мне стали писать, спрашивать, зачем я это сделала? Но даже если бы я сама не сказала, то информация все равно бы просочилась.

Анорексия – болезнь 21 века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все. Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу. Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что все продолжалось уже не первый, не второй и не третий год…

После Cup of Russia я пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела. Больше меня не тянет на лед. В январе уехала в клинику. Вот и вся история», – приводит слова Липницкой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, в 2014 году Липницкая выиграла золото чемпионата Европы, стала олимпийской чемпионкой в командном турнире и заняла второе место на чемпионате мира. В ноябре прошлого года она заняла 12-е место на этапе Гран-при в Москве.

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