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Евгений Алдонин: Для «Спартака» легкой поездки в Марибор не получится

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча первого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком».

«То, что в первом туре спартаковцы встречаются с командой, которая считается одним из аутсайдеров, наверное, положительный для них момент. Конечно, на старте группового этапа перед встречей с «Ливерпулем» хорошо взять три очка. С другой стороны, в групповой этап Лиги чемпионов слабые команды не выходят. Так что «Спартаку» нужно держать ухо востро. Легкой эта встреча для них, уверен, тоже не будет. То, что «Спартаку» «Марибор» по силам — это безусловно. Но многое будет зависеть и от удачи, и от того, какой потенциал обе команды продемонстрируют в атаке», - цитирует Алдонина Rusfootball.Info.

Матч

Марибор - Спартак

Место и дата

13 сентября 21:45, Людски ВРТ, Текстовая трансляция

Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

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