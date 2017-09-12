Евгений Алдонин: Для «Спартака» легкой поездки в Марибор не получится

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча первого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком».

«То, что в первом туре спартаковцы встречаются с командой, которая считается одним из аутсайдеров, наверное, положительный для них момент. Конечно, на старте группового этапа перед встречей с «Ливерпулем» хорошо взять три очка. С другой стороны, в групповой этап Лиги чемпионов слабые команды не выходят. Так что «Спартаку» нужно держать ухо востро. Легкой эта встреча для них, уверен, тоже не будет. То, что «Спартаку» «Марибор» по силам — это безусловно. Но многое будет зависеть и от удачи, и от того, какой потенциал обе команды продемонстрируют в атаке», - цитирует Алдонина Rusfootball.Info.