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Иван «VANSKOR» Скороход перешел в Team Empire

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Иван «VANSKOR» Скороход присоединился к составу Team Empire.

В команде он заменит Владимира «RodjER» Никогосяна, который перешел в Natus Vincere.

«С приходом Вани мы получили в своё распоряжение хорошего виспа, шотколлера в начале игры, позитивного тиммейта и просто красивого блондина (ну, почти блондина). Я надеюсь, что уровень комфорта в нашем коллективе будет для Ивана достаточным, чтобы находиться в свой тарелке. В нашей команде Ваня будет играть на пятой позиции, на четвёртую позицию вернётся Ярослав «Miposhka» Найдёнов. Боекомплект собран, нам осталось только выстрелить», — прокомментировал менеджер состава Дмитрий «Korb3n» Белов.

VANSKOR уже выступал за «имперцев» в 2013-2014 годах. С декабря 2016 года играл в Team Spirit.

Состав Team Empire:  

Владимир «Chappie» Кузьменко  
Ростислав «fn» Лозовой  
Андрей «Ghostik» Кадык  
Ярослав «Miposhka» Найдёнов  
Иван «VANSKOR» Скороход

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