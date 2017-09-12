Иван «VANSKOR» Скороход перешел в Team Empire

Иван «VANSKOR» Скороход присоединился к составу Team Empire.



В команде он заменит Владимира «RodjER» Никогосяна, который перешел в Natus Vincere.



«С приходом Вани мы получили в своё распоряжение хорошего виспа, шотколлера в начале игры, позитивного тиммейта и просто красивого блондина (ну, почти блондина). Я надеюсь, что уровень комфорта в нашем коллективе будет для Ивана достаточным, чтобы находиться в свой тарелке. В нашей команде Ваня будет играть на пятой позиции, на четвёртую позицию вернётся Ярослав «Miposhka» Найдёнов. Боекомплект собран, нам осталось только выстрелить», — прокомментировал менеджер состава Дмитрий «Korb3n» Белов.



VANSKOR уже выступал за «имперцев» в 2013-2014 годах. С декабря 2016 года играл в Team Spirit.



Состав Team Empire:



Владимир «Chappie» Кузьменко

Ростислав «fn» Лозовой

Андрей «Ghostik» Кадык

Ярослав «Miposhka» Найдёнов

Иван «VANSKOR» Скороход



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