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Ибрагимович заявил, что практически оправился от травмы колена

Источник:  AftonbladetКомментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о своем состоянии.

«Мое колено почти восстановилось. Хочу, чтобы вы набрались терпения. Когда я вернусь, мир об этом узнает. Продолжайте поддержку, и будьте терпеливыми. Я вернусь еще сильнее», – цитирует шведского игрока Aftonbladet.

Напомним, футболист получил травму в конце прошлого сезона. Отметим, что этим летом нападающим подписал новый однолетний контракт с «МЮ».

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