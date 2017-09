«Челси» презентовал третью форму черного цвета

В день старта в Лиге чемпионов «Челси» представил третью форму. Она выполнена в темно-серых и черных тонах с использованием камуфляжного дизайна и деталей цвета электрик.

Напомним, нынешний сезон «Челси» проводит в домашнем синем и гостевом белом комплектах формы. Как и в домашнем и выездном комплектах, в третьем комплекте использована технология Nike AeroSwift.

And here it is! Introducing our new @nikefootball third kit! #WeAreThePride



Get yours: https://t.co/U3jy0sxKYQ pic.twitter.com/5ZJAdGcALz