Дарко Миланич: «Марибор» должен показать отличную игру, чтобы сделать то, что удалось сборной Словении

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич рассказал об ожиданиях от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».

«Мы не можем дождаться начала матча. Все приятно взволнованы, и это очень чувствуется. У нас есть немало опытных игроков, которые уже выступали в Лиге чемпионов. Есть и молодые ребята, которым только предстоит дебютировать в турнире. Игра со «Спартаком» будет первой в Лиге чемпионов и для меня, и я очень счастлив, что у меня есть такая возможность.

Валон Ахмеди находится в блестящей форме. Играл он в последнее время не так много, но эта пауза пошла ему только на пользу. У него в жизни случилось много хорошего, включая матч за сборную Албании. Что касается Даре Вршича, он травмирован, но должен скоро вернуться в строй.

«Спартак» – очень хорошая команда. Изучая состав группы, не могу кого-то назвать аутсайдером. Конечно, мы не можем знать наверняка, какой сюрприз подготовят нам москвичи. Но мы очень тщательно изучили манеру игры соперника. Мы готовы к любому сценарию.

Завтра мы должны показать отличную игру и сделать то же, что ранее удалось нашей национальной команде», – приводит слова Миланича официальный сайт УЕФА.

Напомним, 18 ноября 2009 года сборная Словении победила Россию (1:0) в стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира и вышла в финальный турнир.

Матч «Марибор» – «Спартак» пройдет 13 сентября на стадионе «Людски врт». Начало – 21:45 (мск). «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча