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Дарко Миланич: «Марибор» должен показать отличную игру, чтобы сделать то, что удалось сборной Словении

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич рассказал об ожиданиях от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».

«Мы не можем дождаться начала матча. Все приятно взволнованы, и это очень чувствуется. У нас есть немало опытных игроков, которые уже выступали в Лиге чемпионов. Есть и молодые ребята, которым только предстоит дебютировать в турнире. Игра со «Спартаком» будет первой в Лиге чемпионов и для меня, и я очень счастлив, что у меня есть такая возможность.

Валон Ахмеди находится в блестящей форме. Играл он в последнее время не так много, но эта пауза пошла ему только на пользу. У него в жизни случилось много хорошего, включая матч за сборную Албании. Что касается Даре Вршича, он травмирован, но должен скоро вернуться в строй.

«Спартак» – очень хорошая команда. Изучая состав группы, не могу кого-то назвать аутсайдером. Конечно, мы не можем знать наверняка, какой сюрприз подготовят нам москвичи. Но мы очень тщательно изучили манеру игры соперника. Мы готовы к любому сценарию.

Завтра мы должны показать отличную игру и сделать то же, что ранее удалось нашей национальной команде», – приводит слова Миланича официальный сайт УЕФА.

Напомним, 18 ноября 2009 года сборная Словении победила Россию (1:0) в стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира и вышла в финальный турнир.

Матч «Марибор» – «Спартак» пройдет 13 сентября на стадионе «Людски врт». Начало – 21:45 (мск). «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Марибор - Спартак

Место и дата

13 сентября 21:45, Людски ВРТ, Текстовая трансляция

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