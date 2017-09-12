Таски и еще 19 игроков «Спартака» отправились в Марибор
Главный тренер «Спартака»
Массимо Каррера взял 20 игроков на матч первого тура группового этапа Лиги
чемпионов с «Марибором».
«Спартак»:
вратари: Артем Ребров, Александр Селихов;
защитники: Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров;
полузащитники: Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо;
форварды: Педро Роша, Луис Адриано.
Перед вылетом в Словению чемпионы России провели тренировку в Тарасовке, в которой принял участие защитник Сердар Таски, пропустивший матч девятого тура премьер-лиги с «Рубином» (1:0) из-за травмы, полученной в игре со «СКА-Хабаровском». По индивидуальной программе занимались полузащитник Джано Ананидзе и форвард Зе Луиш. Они в Мариборе не сыграют.
После обеда «Спартак» выехал в аэропорт, откуда вылетит в Марибор, а затем отправится на стадион «Людски врт», где в среду состоится игра. На стадионе команда проведет около 20 минут, а двое из участников делегации, Массимо Каррера и капитан Денис Глушаков, примут участие в предматчевой пресс-конференции. Ее начало запланировано на 18:20 по московскому времени.
Матч «Марибор» – «Спартак» пройдет 13 сентября. Начало – 21:45 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
13 сентября 21:45, Людски ВРТ, Текстовая трансляция