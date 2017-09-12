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Таски и еще 19 игроков «Спартака» отправились в Марибор

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера взял 20 игроков на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором».

«Спартак»:

вратари: Артем Ребров, Александр Селихов;

защитники: Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров;

полузащитники: Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо;

форварды: Педро Роша, Луис Адриано.

Перед вылетом в Словению чемпионы России провели тренировку в Тарасовке, в которой принял участие защитник Сердар Таски, пропустивший матч девятого тура премьер-лиги с «Рубином» (1:0) из-за травмы, полученной в игре со «СКА-Хабаровском». По индивидуальной программе занимались полузащитник Джано Ананидзе и форвард Зе Луиш. Они в Мариборе не сыграют.

После обеда «Спартак» выехал в аэропорт, откуда вылетит в Марибор, а затем отправится на стадион «Людски врт», где в среду состоится игра. На стадионе команда проведет около 20 минут, а двое из участников делегации, Массимо Каррера и капитан Денис Глушаков, примут участие в предматчевой пресс-конференции. Ее начало запланировано на 18:20 по московскому времени.

Матч «Марибор» – «Спартак» пройдет 13 сентября. Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Марибор - Спартак

Место и дата

13 сентября 21:45, Людски ВРТ, Текстовая трансляция

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