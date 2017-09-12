Агент Кришито: Новый контракт Доменико? Мы не встречались с «Зенитом» по этому вопросу

Андреа Д'Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, опроверг информацию о том, что итальянец подпишет новый контракт с клубом до 2020 года.

- Информация в интернете о том, что Доменико близок к подписанию нового контракта с «Зенитом», не соответствует действительности. Причина объясняется тем, что мы еще не встречались с руководством питерского клуба по вопросам нового контракта. В ближайшую неделю проведем переговоры, на которых будет присутствовать сам защитник, и уже по итогам встречи с руководством примем решение.

Кришито счастлив в «Зените» и гордится тем, что играет за клуб. Он рад работать под руководством итальянского специалиста Роберто Манчини, они прекрасно понимают друг друга. Но повторюсь, что на сегодняшний день, новый контракт еще не подписан, - приводит слова Д'Амико ТАСС.

Напомним, издание TMW сообщило, что Кришито близок к подписанию нового контракта с «Зенитом», рассчитанного до 2020 года.

Действующее соглашение 30-летнего итальянца истекает 30 июня 2018 года. В сезоне-2017/18 Кришито принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Всего за сине-бело-голубых Доменико провел 196 матчей, отметился 16 забитыми мячами и 22 результативными пасами. В составе «Зенита» он дважды становился чемпионом России (2011/12, 2014/15), обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка страны (2015, 2016).