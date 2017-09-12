Маркос Таварес: Я уверен, что «Марибор» сможет забить «Спартаку»
Форвард «Марибора» Маркос
Таварес перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком»
высказался о предстоящей игре.
«Все мы очень ждем начала матча. Я рад, что мы начинаем дома перед своими болельщиками. Сделаем все возможное для победы. Мы хотим выигрывать в каждом матче группового этапа. Я уверен, что мы сможем забить «Спартаку».
Всем нужно сплотиться ради единой цели – болельщикам, игрокам, тренерам, остальному персоналу. Мы хотим показать свой лучший футбол в этом замечательном турнире», – приводит слова 33-летнего бразильца официальный сайт УЕФА.
Матч «Марибор» – «Спартак» пройдет 13 сентября на стадионе «Людски врт». Начало игры – 21:45 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
13 сентября 21:45, Людски ВРТ, Текстовая трансляция