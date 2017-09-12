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Маркос Таварес: Я уверен, что «Марибор» сможет забить «Спартаку»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Форвард «Марибора» Маркос Таварес перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» высказался о предстоящей игре.

«Все мы очень ждем начала матча. Я рад, что мы начинаем дома перед своими болельщиками. Сделаем все возможное для победы. Мы хотим выигрывать в каждом матче группового этапа. Я уверен, что мы сможем забить «Спартаку».

Всем нужно сплотиться ради единой цели – болельщикам, игрокам, тренерам, остальному персоналу. Мы хотим показать свой лучший футбол в этом замечательном турнире», – приводит слова 33-летнего бразильца официальный сайт УЕФА.

Матч «Марибор» – «Спартак» пройдет 13 сентября на стадионе «Людски врт». Начало игры – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Марибор - Спартак

Место и дата

13 сентября 21:45, Людски ВРТ, Текстовая трансляция

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