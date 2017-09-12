Бензема продлит контракт с «Реалом», сумма отступных – 1 миллиард евро

Как сообщает France Football, нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема договорился с руководством о новом контракте.

Согласно источнику, на этой неделе француз поставит подпись под новым соглашением, а сумма отступных составит 1 миллиард евро. Отмечается, что новый договор будет рассчитан до 2021 года.

Напомним, Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В минувшем сезоне футболист помог своей команде выиграть примеру, а также Лигу чемпионов.

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