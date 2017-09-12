Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Германия- : -Испания
Футбол  Бенфика- : -ЦСКА
Футбол  Бавария- : -Андерлехт
Хоккей  Ак Барс- : -Спартак
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Базель
Футбол  Селтик- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бензема продлит контракт с «Реалом», сумма отступных – 1 миллиард евро

Источник:  France FootballКомментарии

Как сообщает France Football, нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема договорился с руководством о новом контракте.

Согласно источнику, на этой неделе француз поставит подпись под новым соглашением, а сумма отступных составит 1 миллиард евро. Отмечается, что новый договор будет рассчитан до 2021 года.

Напомним, Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В минувшем сезоне футболист помог своей команде выиграть примеру, а также Лигу чемпионов.

Читайте также:

Зидан – журналистам: Впереди достаточно матчей, чтобы изменить ваше мнение

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вице-президент «Барселоны»: Референдум о независимости Каталонии никак не повлияет на клубВице-президент «Барселоны» Карлес Вилларуби высказался о старте «Реала» в примере и референдуме о независимости Каталонии.Зидан – журналистам: Впереди достаточно матчей, чтобы изменить ваше мнениеЗидан – журналистам: Впереди достаточно матчей, чтобы изменить ваше мнениеГлавный тренер мадридского «Реала» ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против АПОЭЛ.Поль Погба: Мы хотим встретиться с «Реалом», «Барселоной» и «Баварией»Поль Погба: Мы хотим встретиться с «Реалом», «Барселоной» и «Баварией»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пообщался с клубной пресс-службой в преддверии матча против «Базеля».Марко Асенсио: В «Реале» были удивлены переходом Неймара в «ПСЖ»Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио рассказал о реакции «сливочных» на переход форварда сборной Бразилии Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».Асенсио рискует пропустить матч против АПОЭЛаПолузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио может пропустить матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против кипрского клуба АПОЭЛ.
Футбол
Агент Кришито: Новый контракт Доменико? Мы не встречались с «Зенитом» по этому вопросу
Футбол
Таски и еще 19 игроков «Спартака» отправились в Марибор
Футбол
Дарко Миланич: «Марибор» должен показать отличную игру, чтобы сделать то, что удалось сборной Словении
Фигурное катание
Юлия Липницкая: Сожалею, что не сказала об анорексии раньше
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Карим Бензема
Карим Бенземавсе новости