Валентина Родионенко: Мустафина будет готова к чемпионату России

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала о том, как двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина готовится к возобновлению карьеры после рождения ребенка.

«Алия прекрасно тренируется. Поставили цели. Думаю, что она будет готова стартовать на чемпионате России в апреле. Может быть, даже в многоборье, но пока говорили о двух снарядах: бревно и брусья.

Сначала думали вообще к августу (вернется), но в силу того, что она успешно восстанавливается, будет, скорее всего, так», – приводит «Р-Спорт» слова Родионенко.

Напомним, после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Мустафина вышла замуж за российского бобслеиста Алексея Зайцева. В июне у них родилась дочь. А с 3 сентября Мустафина приступила к тренировкам.