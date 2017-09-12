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Валентина Родионенко: Мустафина будет готова к чемпионату России

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала о том, как двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина готовится к возобновлению карьеры после рождения ребенка.

«Алия прекрасно тренируется. Поставили цели. Думаю, что она будет готова стартовать на чемпионате России в апреле. Может быть, даже в многоборье, но пока говорили о двух снарядах: бревно и брусья.

Сначала думали вообще к августу (вернется), но в силу того, что она успешно восстанавливается, будет, скорее всего, так», – приводит «Р-Спорт» слова Родионенко.

Напомним, после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Мустафина вышла замуж за российского бобслеиста Алексея Зайцева. В июне у них родилась дочь. А с 3 сентября Мустафина приступила к тренировкам.

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