Евгений Бушманов: «Марибор» может удивить «Спартак» запредельной самоотдачей

Наставник молодежной сборной России Евгений Бушманов дал комментарий перед матчем московского «Спартака» против словенского «Марибора». Напомним, команды встретятся завтра в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Можно ли назвать «Марибор» оптимальным соперником для «Спартака», чтобы неспешно вкатиться в Лигу чемпионов?

– Слово «неспешно» здесь не подходит. «Спартак» уже давно не выступал в Лиге чемпионов, и у игроков будет очень высокая мотивация. Их соперник не гранд и даже не середняк европейского футбола. Но если команда пробилась в Лигу чемпионов, то это достаточно сильный клуб. «Спартаку» надо сыграть в свою силу.

– Чем могли бы удивить словенцы?

– У таких команд бывает дома огромная поддержка болельщиков. Игроки при этом зачастую демонстрируют запредельную самоотдачу. Думаю, «Спартак» все же более опытная и сильная команда, которая с этим справится.

– На что вообще способен «Спартак» в одной группе с «Марибором», «Севильей» и «Ливерпулем»?

– Будем надеяться, что «Спартак» будет бороться за плей-офф Лиги чемпионов, – сказал специалист, чьи слова приводит RT.