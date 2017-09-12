Евгений Бушманов: ЦСКА будет играть аккуратно в обороне, рассчитывая на какие-то выпады в атаке

Наставник молодежной сборной России Евгений Бушманов дал комментарий перед матчем московского ЦСКА с лиссабонской «Бенфикой» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Станет ли ЦСКА играть на выезде от обороны на ничью?

– Это достаточно опытная команда. Вряд ли армейцы сразу побегут вперед с первых минут. Скорее, они будут играть аккуратно и надежно в обороне, рассчитывая на какие-то выпады в атаке, тем более что в команде есть кому отдавать передачи и забивать мячи.

– Игрок «Локомотива» Фернандеш назвал возрастных игроков обороны ЦСКА слабым местом команды. Что вы думаете на этот счет?

– Я не согласен с Фернандешем. На мой взгляд, это как раз сильная сторона армейцев. Оборона стабильна, надежна, пропускает не много, – сказал специалист, чьи слова приводит RT.