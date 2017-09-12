Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Германия- : -Испания
Футбол  Бенфика- : -ЦСКА
Футбол  Бавария- : -Андерлехт
Хоккей  Ак Барс- : -Спартак
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Базель
Футбол  Селтик- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Бушманов: У ЦСКА нет сильных приобретений, но сыгранность и опыт помогают сохранить статус

Источник:  RT на русскомКомментарии

Наставник молодежной сборной России Евгений Бушманов дал комментарий перед матчем московского ЦСКА с лиссабонской «Бенфикой» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

– ЦСКА никак не усилился этим летом. Насколько это повлияет на его лигочемпионскую кампанию? Или состав команды и так соответствует ей?
– Армейцы уже достаточно долго живут и играют в таком режиме, но и при этом находятся на высоком уровне. В первую очередь, это происходит за счет стабильного состава. Да, у команды нет сильных приобретений, но сыгранность и опыт помогают сохранить статус.

– «Бенфика» идет без поражений на старте чемпионата Португалии. Насколько серьёзно ее стоит воспринимать?
– Не могу сказать, что пристально следил за этой командой. Понятно, что это португальский клуб, где много сильных игроков, бразильцев. Команда специализируется на подготовке и продаже футболистов, исповедует быструю игру. Думаю, что матч будет интересным, – сказал специалист, чьи слова приводит RT.

Матч

Бенфика - ЦСКА

Место и дата

12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Галиулин, Промес или Раванелли? Выбери лучший гол 9-го тура РФПЛГалиулин, Промес или Раванелли? Выбери лучший гол 9-го тура РФПЛСайт «Советского спорта» предлагает своим посетителям выбрать лучший гол 9-го тура российской премьер-лиги.Месси против Буффона, «Барселона» против «Ювентуса». Превью матчаМесси против Буффона, «Барселона» против «Ювентуса». Превью матчаУже сегодня вечером в первом туре Лиги чемпионов состоится повторение финала 2015-го года – «Барселона» сыграет с «Ювентусом».Максим Боков: ЦСКА будет играть с «Бенфикой» от своих воротБывший защитник московского ЦСКА Максим Боков - о предстоящем матче армейцев с лиссабонской «Бенфикой» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.Валерий Кечинов: Для «Спартака» легкой прогулки в Мариборе не будетШестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» поделился мнением о предстоящей игре красно-белых в Лиге чемпионов.Евгений Бушманов: ЦСКА будет играть аккуратно в обороне, рассчитывая на какие-то выпады в атакеНаставник молодежной сборной России Евгений Бушманов дал комментарий перед матчем московского ЦСКА с лиссабонской «Бенфикой» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
Агент Кришито: Новый контракт Доменико? Мы не встречались с «Зенитом» по этому вопросу
Футбол
Таски и еще 19 игроков «Спартака» отправились в Марибор
Футбол
Дарко Миланич: «Марибор» должен показать отличную игру, чтобы сделать то, что удалось сборной Словении
Фигурное катание
Юлия Липницкая: Сожалею, что не сказала об анорексии раньше
все новости
Бенфика
Бенфикакалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Евгений Бушманов
Евгений Бушмановвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости