Евгений Бушманов: У ЦСКА нет сильных приобретений, но сыгранность и опыт помогают сохранить статус

Наставник молодежной сборной России Евгений Бушманов дал комментарий перед матчем московского ЦСКА с лиссабонской «Бенфикой» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

– ЦСКА никак не усилился этим летом. Насколько это повлияет на его лигочемпионскую кампанию? Или состав команды и так соответствует ей?

– Армейцы уже достаточно долго живут и играют в таком режиме, но и при этом находятся на высоком уровне. В первую очередь, это происходит за счет стабильного состава. Да, у команды нет сильных приобретений, но сыгранность и опыт помогают сохранить статус.

– «Бенфика» идет без поражений на старте чемпионата Португалии. Насколько серьёзно ее стоит воспринимать?

– Не могу сказать, что пристально следил за этой командой. Понятно, что это португальский клуб, где много сильных игроков, бразильцев. Команда специализируется на подготовке и продаже футболистов, исповедует быструю игру. Думаю, что матч будет интересным, – сказал специалист, чьи слова приводит RT.