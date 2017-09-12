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Джимми «DeMoN» Хо присоединился к Team Tuho

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Бывший игрок compLexity Gaming Джимми «DeMoN» Хо стал игроком Team Tuho.

В составе команды он заменит Сальвадора «Asuna» Хамиса.

Team Tuho была создана в июне 2017 года для участия в открытой квалификации к The International 2017. Коллектив не смог квалифицироваться в закрытые отборочные.

Состав Team Tuho:  

Юлий «Garter» Рамадани 
Майк «miCKe» Нгуен  
Макс «qojqva» Брокер  
Айден «iNsania» Саркои  
Джимми «DeMoN» Хо

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