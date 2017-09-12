Джимми «DeMoN» Хо присоединился к Team Tuho
Бывший игрок compLexity Gaming Джимми «DeMoN» Хо стал игроком Team Tuho.
В составе команды он заменит Сальвадора «Asuna» Хамиса.
Team Tuho была создана в июне 2017 года для участия в открытой квалификации к The International 2017. Коллектив не смог квалифицироваться в закрытые отборочные.
Состав Team Tuho:
Юлий «Garter» Рамадани
Майк «miCKe» Нгуен
Макс «qojqva» Брокер
Айден «iNsania» Саркои
Джимми «DeMoN» Хо
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