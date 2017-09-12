Джимми «DeMoN» Хо присоединился к Team Tuho

Киберспортивный клуб «Спартак» объявил об открытии состава по Dota 2.

КСК «Спартак» анонсировал состав по Dota 2 Киберспортивный клуб «Спартак» объявил об открытии состава по Dota 2.

Иван «VANSKOR» Скороход перешел в Team Empire Иван «VANSKOR» Скороход присоединился к составу Team Empire.

Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски в своем фейсбуке сообщил, что Виктор «TaZ» Войтас снова стал капитаном Virtus.pro.

Виктор «TaZ» Войтас вновь стал капитаном Virtus.pro Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски в своем фейсбуке сообщил, что Виктор «TaZ» Войтас снова стал капитаном Virtus.pro.