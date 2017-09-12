Валерий Кечинов: Для «Спартака» легкой прогулки в Мариборе не будет

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящей игре красно-белых в Лиге чемпионов.

– Для меня команда «Марибор» загадка. Знаю, что команда время от времени выступает в Лиге чемпионов. Со словенцами всегда игры были напряженными, и словаки, и словенцы – неприятные соперники.

Я ожидаю, что придет большое количество болельщиков со стороны «Марибора». И для «Спартака» легкой прогулки не будет. Будет много единоборств, борьбы за отдельные участки поля. И скорее всего исход встречи решит индивидуальные качества тех или иных футболистов. А по большому счету, кто забьет первый гол, тот и выиграет, – сказал Кечинов «Советскому спорту».