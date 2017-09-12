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Максим Боков: ЦСКА будет играть с «Бенфикой» от своих ворот

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший защитник московского ЦСКА Максим Боков – о предстоящем матче армейцев с лиссабонской «Бенфикой» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Думаю, что армейцы будут стараться играть от своих ворот – именно стараться. Ведь результат сейчас – это не секрет – превалирует», – цитирует Бокова «Газета.ru».

Напомним, игра между командами состоится сегодня и стартует в 21.45 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Матч

Бенфика - ЦСКА

Место и дата

12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

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