Максим Боков: ЦСКА будет играть с «Бенфикой» от своих ворот
Источник: Газета.RuКомментарии
Бывший защитник московского ЦСКА Максим Боков – о предстоящем матче армейцев с лиссабонской «Бенфикой» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Думаю, что армейцы будут стараться играть от своих ворот – именно стараться. Ведь результат сейчас – это не секрет – превалирует», – цитирует Бокова «Газета.ru».
Напомним, игра между командами состоится сегодня и стартует в 21.45 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Место и дата
12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция
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