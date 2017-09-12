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КСК «Спартак» анонсировал состав по Dota 2

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Киберспортивный клуб «Спартак» объявил об открытии состава по Dota 2.

В него вошли Егор «Ark» Жаботинский (Mineski), Станислав «633» Глушан (Team Spirit), Максим «Yoky-» Ким (Cyber Anji), Михаил «Misha» Агатов (M19) и Евгений «Chuvash» Макаров (Cyber Anji).


«Мы очень долго собирали и тестировали именно этот состав, я знаю сильные стороны каждого моего игрока, и мы обязательно сможем сильно выступить в грядущем сезоне. У нас микс из опытных и новых игроков, что является очень важным и сильно нам поможет. Спартак на месте!» — прокомментировал капитан состава Михаил «Misha» Агатов.

КСК «Спартак» вступил в МФСО «Спартак» 18 апреля. У клуба был состав по CS:GO, который в сентябре был распущен.

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