Вице-президент «Барселоны»: Референдум о независимости Каталонии никак не повлияет на клуб

Вице-президент «Барселоны» Карлес Вилларуби высказался о старте «Реала» в примере и референдуме о независимости Каталонии.

«Как и все, я удивлен тем, как стартовал «Реал», – приводит Marca слова Вилларуби. – А мы играли очень хорошо и гордимся, что опережаем «Реал» на четыре очка.

Критика Бартомеу? Два года назад за нас проголосовали, так что у нас впереди четыре года работы.

Независимость Каталонии? Мы будем играть там, где окажутся «Эспаньол» и «Жирона». Но референдум – это личный выбор каждого. Он никак не повлияют на клуб».

Напомним, «Барселона» одержала три сухих победы на старте сезона и вместе с «Реалом Сосьедад» возглавляет турнирную таблицу примеры.

Во вторник каталонцы сыграют с «Ювентусом» на «Камп Ноу» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало игры – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча