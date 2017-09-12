«Бенфика» разгромила ЦСКА в Юношеской лиге УЕФА

«Бенфика» выиграла у ЦСКА (5:1) в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА в тренировочном центре в Сейшале.

Дубль в ворота российской команды сделал форвард Нуну Сантуш. По одному голу забили Жозе Гомеш, Рикарду Ауружу и Умару Эмбало. При счете 0:3 счет размочил вышедший на замену 17-летний полузащитник ЦСКА Виталий Жиронкин.

Отметим, что 18-летний Жозе Гомеш провел в прошлом сезоне три матча за основной состав «Бенфики» в высшей лиги Португалии.

Добавим, что в прошлом розыгрыше Юношеской лиги УЕФА «Бенфика» дошла до финала.

Во втором туре 27 сентября ЦСКА сыграет дома с «Манчестер Юнайтед».

Юношеская лига УЕФА

Групповой этап

1-й тур

«Бенфика» U19 (Португалия) – ЦСКА U19 (Россия) – 5:1 (1:0)

Голы: Нуну Сантуш, 41, 47. Жозе Гомеш, 58. Рикарду Ауружу, 87. Эмбало, 89 – Жиронкин, 82.