Билеты четвертой категории на ЧМ-2018 для россиян будут стоить от 1280 рублей

Билеты четвертой категории на матчи чемпионата мира по футболу, который стартует в России в июне 2018 году, будут стоить для россиян от 1280 рублей.

«Резиденты страны-хозяйки получат эксклюзивное право на приобретение билетов по социальной цене», - сообщается в пресс-релизе ФИФА.

По практике ФИФА билеты делятся на четыре категории. Четвертая традиционно предназначается для граждан страны-хозяйки.

Напомним, что продажа билетов на ЧМ-2018 стартует в сентябре 2017 года. Первый в истории РФ чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах.