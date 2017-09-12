Федерация футбола ЮАР дала согласие на переигровку матча с Сенегалом

Южноафриканская футбольная ассоциация согласилась с ФИФА в решении переиграть матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Сенегалом.

«Ассоциация следует основам морали и этики и не собирается быть соучастником коррупции. Поэтому мы решили согласиться с решением ФИФА», - сказано в заявлении на официальном сайте САФА.

ФИФА вынесла решение переиграть матч на прошлой неделе. Напомним, что матч между ЮАР и Сенегалом закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Однако, судейство арбитра Джозефа Лампти было признано необъктивным. В марте он был пожизненно дисквалифицирован от судейской деятельности.

В африканской зоне в группе D лидирует сборная Буркина-Фасо, Сенегал занимает третье место, ЮАР с одним очком — последний.