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Сергей Степашин: Первый матч на стадионе «Динамо» после реконструкции проведет сборная России

Источник:  ТАССКомментарии

Член общественно-экспертного совета московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин рассказал об открытии после реконструкции стадиона «Динамо» в Петровском парке.

«В следующем году мы («Динамо») будем играть на одном из лучших стадионов Европы, в нашем родном Петровском парке, – приводит ТАСС слова Степашина. – Мы откроем его в честь 95-летия «Динамо».

Первый матч на нем проведет сборная России с одной из ведущих команд мира накануне чемпионата мира. Со Станиславом Саламовичем (Черчесовым) уже есть договоренность».

Отметим, что после реконструкции общая вместимость центрального стадиона «Динамо» составит 26 319 зрителей. 

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