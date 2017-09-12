Сергей Степашин: Первый матч на стадионе «Динамо» после реконструкции проведет сборная России
Источник: ТАССКомментарии
Член
общественно-экспертного совета московского футбольного клуба «Динамо» Сергей
Степашин рассказал об открытии после реконструкции стадиона «Динамо» в
Петровском парке.
«В следующем году мы («Динамо») будем играть на одном из лучших стадионов Европы, в нашем родном Петровском парке, – приводит ТАСС слова Степашина. – Мы откроем его в честь 95-летия «Динамо».
Первый матч на нем проведет сборная России с одной из ведущих команд мира накануне чемпионата мира. Со Станиславом Саламовичем (Черчесовым) уже есть договоренность».
Отметим, что после реконструкции общая вместимость центрального стадиона «Динамо» составит 26 319 зрителей.
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