Российским гребцам назначили собеседование в посольстве США

Всем членам российской делегации, которая заявлена на чемпионат мира по академической гребле, назначили собеседование в посольстве США в Москве.

- Нам назначили собеседование, оно пройдет в три дня – в среду, четверг и пятницу, - сообщил «Советскому спорту» пресс-атташе ФГСР Иван Пучков. – За эти три дня должны принять всех членов нашей делегации. Когда дадут визы? Думаю, это вопрос будет решаться в срочном порядке.

24 сентября в Сарасоте (США) стартует чемпионат мира по академической гребле. Однако только у меньшей половины сборной России есть американские визы. На 18 сентября на рейс из Москвы до Атланты куплены билеты для всей российской делегации.