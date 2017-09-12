«Сибирь» расторгла контракт со Бутузовым

Хоккейный клуб «Сибирь» (Новосибирск) расторг контракт со Станиславом Бутузовым по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, что этим летом Бутузов подписал контракт с новосибирским клубом, но в составе команды выйти на лед ему так и не удалось.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ он сыграл 19 матчей за новокузнецкий «Металлург», в которых заработал 3 (1+2) очка.