Евгений Свечников: Я не просто хочу попасть в «Детройт», а сделать его лучше

Форвард «Детройта» Евгений Свечников рассказал о своих целях на тренировочный лагерь «красных крыльев».

«Я хочу быть частью «Ред Уингз». Я не просто хочу попасть в команду. Я хочу сделать ее лучше, а сейчас ищу пути как этого добиться. Так что я отправляюсь в тренировочный лагерь и буду стараться на максимум. Если я смогу сделать команду лучше, тогда и получу шанс попасть в состав», – приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Детройт» выбрал Свечникова на драфте 2015 года под общим 19-м номером.

В прошлом сезоне 20-летний российский форвард дебютировал в НХЛ, проведя два матча в регулярном чемпионате. А вместе с фарм-клубом «красных крыльев» «Гранд-Рэпидс Гриффинс» Свечников стал чемпионом АХЛ.