Евгений Свечников: Я не просто хочу попасть в «Детройт», а сделать его лучше
Источник: NHLКомментарии
Форвард «Детройта»
Евгений Свечников рассказал о своих целях на тренировочный лагерь «красных
крыльев».
«Я хочу быть частью «Ред Уингз». Я не просто хочу попасть в команду. Я хочу сделать ее лучше, а сейчас ищу пути как этого добиться. Так что я отправляюсь в тренировочный лагерь и буду стараться на максимум. Если я смогу сделать команду лучше, тогда и получу шанс попасть в состав», – приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Детройт» выбрал Свечникова на драфте 2015 года под общим 19-м номером.
В прошлом сезоне 20-летний российский форвард дебютировал в НХЛ, проведя два матча в регулярном чемпионате. А вместе с фарм-клубом «красных крыльев» «Гранд-Рэпидс Гриффинс» Свечников стал чемпионом АХЛ.
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