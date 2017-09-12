Алан Касаев: «Копенгаген»? В скандинавском футболе очень много борьбы, иногда даже грубости

Полузащитник московского «Локомотива» Алан Касаев пообщался с прессой преде матчем против «Копенгагена» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

«За датским чемпионатом пристально не слежу. Но скандинавский футбол в принципе славится тем, что в нем очень много борьбы, иногда даже грубости. Датчане высокие, крепкие и сильные.

Самое яркое воспоминание о матче с командой из Дании? Игра против «Копенгагена» в Лиге чемпионов. Я тогда еще выступал за «Рубин». Хорошая, крепкая команда. Мы могли побеждать, но уступили. В конце игры у меня был хороший момент, очень жалею, что не забил. Надеюсь, получится в этот раз. Наш матч тогда собрал полный стадион, хорошая была атмосфера», – цитирует игрока клубная пресс-служба.

Напомним, матч против «Копенгагена» российский клуб проведет 14 сентября на выезде.