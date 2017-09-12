Генменеджер «Баффало»: Хотим договориться с Айкелом, чтобы все были счастливы

Генеральный менеджер «Баффало» Джейсон Боттерилл поделился мнением о ходе переговоров по новому контракту форварда Джека Айкела.

- Сложилась ситуация, когда обе стороны очень хотели бы договориться, так что мы продолжаем дискуссии в очень радушном ключе. Мы хотим договориться так, чтобы все были счастливы размеру и сроку контракта и продолжили вместе двигаться дальше. Думаю, что вы видели комментарии Айкела. Он сфокусирован на сезоне и тренировочном лагере. Работа и общение с ним доставляет нам большое удовольствие, которое, мы надеемся, найдет свое отражение на льду, — приводит слова Боттерилла официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне 21-летний нападающий набрал 57 (24+33) очков в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, «Баффало» выбрало Айкела на драфте 2015-го под общим 2-м номером.