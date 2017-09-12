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Геннадий Величкин: «Металлург» только предстоит завершить перестройку игры после ухода Антипина и Зарипова

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал, что  клуб не завершил перестройку игры после ухода из команды защитников Виктора Антипина, Алексея Береглазова и форварда Даниса Зарипова.

«Если посмотрите старт прошлого сезона, в котором мы дошли до финала, то увидите, что в этом сезоне мы начали даже немного лучше, чем в прошлом году», - приводит ТАСС слова Величкина.

Отметим, в межсезонье магнитогорский «Металлург» по разным причинам покинули Зарипов, Антипин, Береглазов и канадец Крис Ли.

«Нас покинули четыре человека, которые приносили 40 процентов очков, и команда строится по-новому,» — добавил Величкин.

Напомним, что сейчас «Металлург»  по итогам девяти игр имеет в своем активе 17 очков и занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. 

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