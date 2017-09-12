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Порсев будет выступать на ЧМ по велоспорту на шоссе

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Действующий чемпион России в групповой гонке Александр Порсев включен в состав сборной России по велоспорту на шоссе.

Ранее был объявлен предварительный состав участников чемпионата мира по велоспорту на шоссе, в котором Порсев не числился.

«В групповой гонке выступят Закарин, Бельков, Чернецкий, Кунецов, Савицкий и Порсев», - цитирует главного тренера сборной России Иракли Абрамяна «Р-Спорт».

Напомним, что чемпионат мира по велоспорту на шоссе состоится с 17 по 24 сентября в норвежском Бергене.

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