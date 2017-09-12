Остон Мэттьюз: «Торонто» будет непросто, но надеемся, что снова пробьемся в плей-офф

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз поделился ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ.

- Мы мотивированы. Это касается отдельных игроков и всей команды. Все хотят сделать очередной шаг вперед, двигаться дальше.

Соперники увидели, что мы умеем играть, что у нас хорошая команда, что к нам нужно относиться серьезно. В новом сезоне мы столкнемся с другим отношением. Теперь все понимают, на что мы способны. Будет непросто, но мы надеемся, что снова пробьемся в плей-офф, — приводит слова Мэттьюза официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в прошлом сезоне «Торонто», набрав 95 очков, занял восьмое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Мэйпл Лифс» уступили в серии «Вашингтону» со счетом 2:4.