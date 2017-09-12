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Глушаков вспомнил гол, забитый «Марибору» в 2012 году (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан и полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков оставил пост на своей странице в Instagram в преддверии матча против «Марибора».

Глушаков выложил видеоролик гола, который он забил словенскому клубу, будучи игроком «Локомотива». Интересно, что в атаке приняли участие Александр Самедов, а также Роман Шишкин, которые являются воспитанниками красно-белых.

«Из архивчика! Спартаковцы соорудили гол «Марибору»! Самедов – Шишкин – Глушаков. Бывших красно-белых не бывает», – написал Глушаков.

Напомним, матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» команда Массимо Карреры проведет завтра, 13 сентября.

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Матч

Марибор - Спартак

Место и дата

13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция

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