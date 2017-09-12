Глушаков вспомнил гол, забитый «Марибору» в 2012 году (видео)
Капитан и полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков оставил пост на своей странице в Instagram в преддверии матча против «Марибора».
Глушаков выложил видеоролик гола, который он забил словенскому клубу, будучи игроком «Локомотива». Интересно, что в атаке приняли участие Александр Самедов, а также Роман Шишкин, которые являются воспитанниками красно-белых.
«Из архивчика! Спартаковцы соорудили гол «Марибору»! Самедов – Шишкин – Глушаков. Бывших красно-белых не бывает», – написал Глушаков.
Из архивчика 🗄 спартаковцы соорудили гол Марибору! @19samedov84 ➡ @shish49 ➡ @glushak8 (бывших 🔴⚪️не бывает)☝🏼#football #gool #glushakov #игра#матч#история#футбол#краснобелые #игроки#марибор #maribor #жизнь #архив #словения #россия #repost #russia #repostapp #спартак#спартакмосква #спартаковцы#лигачемпионов#championsleague#uefa#usl#гол #видео #глушаков
Напомним, матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» команда Массимо Карреры проведет завтра, 13 сентября.
Матч
Место и дата
13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция