Глушаков вспомнил гол, забитый «Марибору» в 2012 году (видео)

Капитан и полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков оставил пост на своей странице в Instagram в преддверии матча против «Марибора».

Глушаков выложил видеоролик гола, который он забил словенскому клубу, будучи игроком «Локомотива». Интересно, что в атаке приняли участие Александр Самедов, а также Роман Шишкин, которые являются воспитанниками красно-белых.

«Из архивчика! Спартаковцы соорудили гол «Марибору»! Самедов – Шишкин – Глушаков. Бывших красно-белых не бывает», – написал Глушаков.

Напомним, матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» команда Массимо Карреры проведет завтра, 13 сентября.