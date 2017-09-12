Нина Мозер: Столбова и Климов семимильными шагами набирают форму

Олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Федор Климов проигнорировали выступление на контрольных прокатах 9-10 сентября в Сочи, но поучаствовали в тренировочных мероприятиях Федерации фигурного катания на коньках России.

Тренер фигуристов Нина Мозер рассказала, что ее подопечные практически вернули форму и не выполняют пока только сложный подъем.

«Ксения и Федор семимильными шагами набирают форму, они восстановили практически все элементы, с начала сентября делают поддержки, подкрутки, тодес. Не выполняют пока только самый сложный подъем», - рассказала Мозер агентству ТАСС.

Напомним, что Столбова и Климов олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи и серебряные призеры индивидуальных соревнований.