Сидни Кросби: Абсолютно уверены, что Мюррей отлично справится с ролью первого номера

Капитан «Питтсбург» Сидни Кросби поделился мнением о статусе первого номера голкипера «Пингвинз» Мэтта Мюррея.

- Мы абсолютно уверены, что он с этим отлично справится. Любой вратарь всегда сталкивается с вызовами. Каждый день на тебя оказывается очень большое давление, но мы будем помогать ему и поддерживать его. Для него не всегда все будет складываться идеально, но он обладает необходимым настроем. Он понимает, чего хочет, что в его работе очень важно, — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Мюррей провел 47 матчей в составе «Пингвинз» и выиграл 32 встречи при 92,3 процентах отраженных бросков.

Напомним, что в текущее межсезонье основной голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери перешел «Вегас Голден Найтс».