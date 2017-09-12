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Гимнаст Белявский во второй раз стал отцом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Давид Белявский объявил, что стал отцом и назвал дочь Алисией.

На своей официальной странице в Instagram Белявский поделился с подписчиками своей радостью: «6 сентября мы стали родителями нашей прекрасной девочки Алисии. Этот день я запомню на всю жизнь! Теперь у меня две любимых девочки».

Добавим, что гимнаст сделал предложение своей жене после Олимпиады-2016, где он завоевал серебро в командном первенстве в составе сборной России.


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