Гимнаст Белявский во второй раз стал отцом

Призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Давид Белявский объявил, что стал отцом и назвал дочь Алисией.

На своей официальной странице в Instagram Белявский поделился с подписчиками своей радостью: «6 сентября мы стали родителями нашей прекрасной девочки Алисии. Этот день я запомню на всю жизнь! Теперь у меня две любимых девочки».

Дорогие друзья! 6 сентября мы стали родителями нашей прекрасной девочки Алисии👼🏻 этот день я запомню на всю жизнь! Хочу сказать большое спасибо моей жене за то что она подарила мне эту радость! Теперь у меня две любимых девочки👪 Публикация от Давид Белявский (@belyavskiydavid01) Сен 12 2017 в 5:12 PDT

Добавим, что гимнаст сделал предложение своей жене после Олимпиады-2016, где он завоевал серебро в командном первенстве в составе сборной России.



