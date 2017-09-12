Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Германия72 : 84Испания
Футбол  Бенфика- : -ЦСКА
Футбол  Челси- : -Карабах
Хоккей  Ак Барс1 : 1Спартак
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Базель
Футбол  Рома- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Защитник «Вардара» Тигран Барсегян: Надеемся продолжить победную серию в еврокубках в матче против «Зенита»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник македонского «Вардара» Тигран Баргесян поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита».

– В предыдущих матчах в еврокубках мы показали, что у нас хорошая команда и мы можем играть с любым соперником. Особенно на своем поле, где мы одержали три победы в трех матчах. Мы надеемся, что эта серия продолжится и в матче с «Зенитом». Мы играем против очень сильной команды, но так же было с «Фенербахче», и мы выиграли оба матча. В Скопье вместе с нашими болельщиками мы можем добиться еще одного отличного результата, – приводит слова Барсегяна официальный сайт «Вардара».

Напомним, матч пройдет 14 сентября в Македонии и начнется в 22:05. Кроме «Вардара» и «Зенита» в группе L сыграют «Реал Сосьедад» и «Русенборг».

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы «Вардар» дважды обыграл «Фенербахче». 2:0 – дома и 2:1 – в гостях. «Зенит» на этой стадии по сумме двух матчей обыграл голландский «Утрехт» (2:1).

Матч

Вардар - Зенит

Место и дата

14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Селюк: «Зенит» – серьезный клуб, и если Кришито хочет уйти, то надо дать ему возможностьФутбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал положение итальянского защитника «Зенита» Доменико Кришито. Сегодня агент игрока заявил, что питерский клуб пока не предложил его клиенту новое соглашение.Агент Кришито: Новый контракт Доменико? Мы не встречались с «Зенитом» по этому вопросуАндреа Д'Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, опроверг информацию о том, что итальянец подпишет новый контракт с клубом до 2020 года.Виталий Мутко: Российские клубы хорошо продвинулись в еврокубкахПрезидент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от старта российских клубов в еврокубках.Алексей Игонин: «Зенит» пока сыроватБывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от выездной встречи сине-бело-голубых с «Вардаром» в первом туре Лиги Европы.Кришито продлит контракт с «Зенитом» до 2020 годаКак сообщает TMW, капитан «Зенита» Доменико Кришито хочет продолжить карьеру в петербургском клубе.
Футбол
Глушаков вспомнил гол, забитый «Марибору» в 2012 году (видео)
Футбол
Сергей Степашин: Первый матч на стадионе «Динамо» после реконструкции проведет сборная России
Футбол
«Бенфика» разгромила ЦСКА в Юношеской лиге УЕФА
Футбол
Вице-президент «Барселоны»: Референдум о независимости Каталонии никак не повлияет на клуб
все новости
Вардар
Вардаркалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика