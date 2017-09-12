Защитник «Вардара» Тигран Барсегян: Надеемся продолжить победную серию в еврокубках в матче против «Зенита»

Защитник македонского «Вардара» Тигран Баргесян поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита».

– В предыдущих матчах в еврокубках мы показали, что у нас хорошая команда и мы можем играть с любым соперником. Особенно на своем поле, где мы одержали три победы в трех матчах. Мы надеемся, что эта серия продолжится и в матче с «Зенитом». Мы играем против очень сильной команды, но так же было с «Фенербахче», и мы выиграли оба матча. В Скопье вместе с нашими болельщиками мы можем добиться еще одного отличного результата, – приводит слова Барсегяна официальный сайт «Вардара».

Напомним, матч пройдет 14 сентября в Македонии и начнется в 22:05. Кроме «Вардара» и «Зенита» в группе L сыграют «Реал Сосьедад» и «Русенборг».

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы «Вардар» дважды обыграл «Фенербахче». 2:0 – дома и 2:1 – в гостях. «Зенит» на этой стадии по сумме двух матчей обыграл голландский «Утрехт» (2:1).