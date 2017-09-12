Марк Бержевен: Сделали все, чтобы оставить Маркова, но он решил вернуться в Россию

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен прокомментировал уход защитника Андрея Маркова.

- Но надо понимать, что Маркову не 25 лет. В декабре ему исполнится 39. А нам надо двигаться дальше. Мы сделали все, чтобы оставить его, но он решил вернуться в Россию, — приводит слова Бержевена официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в конце июля Марков заключил двухлетний контракт с «Ак Барсом».

Марков выступал в НХЛ за «Монреаль» с 2000 года. В составе «Канадиенс» защитник провел 990 матчей и набрал 572 (119+453) очка. Дважды он участвовал в Матчах всех звезд НХЛ (2008, 2009).