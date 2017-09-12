Фред: У «Наполи» очень быстрые футболисты, но эти компоненты присущи и «Шахтеру»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Фред Родригес поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Наполи» (13 сентября) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы готовы к сложным матчам в Лиге чемпионов. Главное – ни в коем случае не снижать набранного уровня формы. Играть в таком турнире – большая честь для любого футболиста. Испытываем радость, что вернулись к этим соревнованиям. Вполне сфокусированы на них и будем отдаваться максимально.

Стоит помнить, что «Наполи» – квалифицированная команда. Футболисты очень быстрые. Но эти компоненты присущи и «Шахтеру». Паулу Фонсека делает акцент на грамотной защите. Надеюсь, завтра будет интересная игра со стороны обеих соперников», – цитирует Фреда Tribuna со ссылкой на эфир телеканала «Футбол 1».