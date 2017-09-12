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Пауло Дибала: Мне непросто играть с Месси в сборной Аргентины

Источник:  Goal.comКомментарии

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала не откажется от возможности поиграть в одной команде с Лионелем Месси.

«Смотрю матчи с его участием. Уверен, это поможет мне в будущем. Думаю, я могу многому научиться у него. Конечно, мне непросто играть с Месси в сборной Аргентины, поскольку мы выступаем на одной позиции.

Не знаю, был ли интерес со стороны «Барселоны» этим летом, но пока «Ювентус» хочет видеть меня здесь, я буду защищать цвета этого клуба», – заявил нападающий, чьи слова приводит Goal.

Матч

Барселона - Ювентус

Место и дата

12 сентября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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