Пауло Дибала: Мне непросто играть с Месси в сборной Аргентины
Источник: Goal.comКомментарии
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала не откажется от возможности поиграть в одной команде с Лионелем Месси.
«Смотрю матчи с его участием. Уверен, это поможет мне в будущем. Думаю, я могу многому научиться у него. Конечно, мне непросто играть с Месси в сборной Аргентины, поскольку мы выступаем на одной позиции.
Не знаю, был ли интерес со стороны «Барселоны» этим летом, но пока «Ювентус» хочет видеть меня здесь, я буду защищать цвета этого клуба», – заявил нападающий, чьи слова приводит Goal.
Матч
Место и дата
12 сентября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция
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