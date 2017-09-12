Замена газона на «Казань-Арене» не планируется

Министр по молодежной политике и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что замены газона на стадионе «Казань-Арена» перед чемпионатом мира 2018 года не планируется.

«Сегодня на «Казань-Арене» применена самая последняя технология реализации футбольных полей с прошивкой поля. Газон в прекрасном состоянии. ФИФА на регулярной основе присылает сюда комиссии. Для них газон – это очень важное мероприятие», – приводит слова Леонова ТАСС.

Напомним, что в Казани пройдут шесть матчей чемпионата мира 2018 по футболу. Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России.