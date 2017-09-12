Дмитрий Селюк: «Зенит» – серьезный клуб, и если Кришито хочет уйти, то надо дать ему возможность
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал положение итальянского защитника «Зенита» Доменико Кришито. Сегодня агент игрока заявил, что питерский клуб пока не предложил его клиенту новое соглашение.
«Кришито в жизни не заработает в Италии столько, сколько зарабатывает в России. Я обычно слухи не комментирую, но когда агент постоянно заявляет, что его клиент хочет уйти, то нужно сказать: «Ну и иди! Отряд не заметит потери бойца!».
«Зенит» – серьезный клуб, и если игрок хочет уйти, то надо дать ему эту возможность. Игрок в такой ситуации теряет мотивацию. Пусть вместо него играет менее качественный футболист, но с мотивацией. Все разговоры агента о желании уйти или остаться – это для того, чтобы повысить определенные суммы, поверьте мне!
Честно скажу, я не фанат Кришито. Игроки за 30 лет не мотивированны. Но если футболист дисциплинирован, хорошо работает на тренировках, то с ним могут продлить контракт. Я уверен, что «Зенит» в этом сезоне станет чемпионом, с Кришито, или без него. На Лигу Чемпионов «Зенит» купит более знаковых футболистов. И «Зениту» не стоит торопиться с продлением Кришито», – цитирует Селюка «Спорт день за днем».