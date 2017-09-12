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Дмитрий Селюк: «Зенит» – серьезный клуб, и если Кришито хочет уйти, то надо дать ему возможность

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал положение итальянского защитника «Зенита» Доменико Кришито. Сегодня агент игрока заявил, что питерский клуб пока не предложил его клиенту новое соглашение.

«Кришито в жизни не заработает в Италии столько, сколько зарабатывает в России. Я обычно слухи не комментирую, но когда агент постоянно заявляет, что его клиент хочет уйти, то нужно сказать: «Ну и иди! Отряд не заметит потери бойца!». 

«Зенит» – серьезный клуб, и если игрок хочет уйти, то надо дать ему эту возможность. Игрок в такой ситуации теряет мотивацию. Пусть вместо него играет менее качественный футболист, но с мотивацией. Все разговоры агента о желании уйти или остаться – это для того, чтобы повысить определенные суммы, поверьте мне! 

Честно скажу, я не фанат Кришито. Игроки за 30 лет не мотивированны. Но если футболист дисциплинирован, хорошо работает на тренировках, то с ним могут продлить контракт. Я уверен, что «Зенит» в этом сезоне станет чемпионом, с Кришито, или без него. На Лигу Чемпионов «Зенит» купит более знаковых футболистов. И «Зениту» не стоит торопиться с продлением Кришито», – цитирует Селюка «Спорт день за днем».

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