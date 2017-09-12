«Авангард» разгромил «Югру», забросив семь безответных шайб

Хоккеисты «Авангарда» в гостях переиграли «Югру» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:0.

У омской команды заброшенными шайбам отметились Деннис Эвенберг, Валентин Пьянов, Максим Березин, Дмитрий Кугрышем, Александр Пережогин и Семен Кошелев, оформивший в этом матче дубль.

Отметим, что голкипер «ястребов» Доминик Фурх отразив все 27 бросков по воротам, записал на свой счет второй «сухой» матч в сезоне.

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После этой игры «Авангард» набрал 18 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Югра», имея в своем активе 8 баллов, занимает на «Востоке» 12 место.

В следующем матче 17 сентября соперники вновь сыграют между собой, но уже в Омске.