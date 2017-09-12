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«Авангард» разгромил «Югру», забросив семь безответных шайб

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Авангарда» в гостях переиграли «Югру» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:0.

У омской команды заброшенными шайбам отметились Деннис Эвенберг, Валентин Пьянов, Максим Березин, Дмитрий Кугрышем, Александр Пережогин и Семен Кошелев, оформивший в этом матче дубль.

Отметим, что голкипер «ястребов» Доминик Фурх отразив все 27 бросков по воротам, записал на свой счет второй «сухой» матч в сезоне.

После этой игры «Авангард» набрал 18 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Югра», имея в своем активе 8 баллов, занимает на «Востоке» 12 место.

В следующем матче 17 сентября соперники вновь сыграют между собой, но уже в Омске.

Матч

Югра - Авангард - 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

Голы:

Кошелев 0:50 (0:1). Эверберг (Густафсон), 18:11 (0:2 - бол.). Пьянов (Михеев, Осипов), 24:24 (0:3). Кошелев (Пьянов, Михеев), 30:23 (0:4 - бол.). Березин (Меньшиков, Михеев), 35:41 (0:5 - бол.). Кугрышев (Петерссон), 42:15 (0:6 - бол.). Пережогин (Фисенко, Мартынов), 56:39 (0:7).

Место и дата

12 сентября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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