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«Салават Юлаев» на своей площадке обыграл рижское «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Салавата Юлаева» переиграли на своей площадке рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Заброшенными шайбами у уфимской команды отличились Линус Умарк и Филип Ларсен. У рижан точным броском отличился Брэндон Макмиллан.

После этой игры «Салават Юлаев» набрал 15 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе пять очков, занимает 13-е место на «Западе».

В следующем матче «Салават Юлаев» 14 сентября на своем льду примет нижегородское «Торпедо». В тот же день рижане в гостях встретятся с «Сочи».

Матч

Салават Юлаев - Динамо Р - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Умарк (Кемппайнен), 21:14 (1:0). Ларсен (Умарк, Хартикайнен), 42:52 (2:0 - бол.). МакМиллан (Кристо), 55:49 (2:1).

Место и дата

12 сентября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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