«Салават Юлаев» на своей площадке обыграл рижское «Динамо»
Хоккеисты «Салавата Юлаева» переиграли на своей площадке рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
Заброшенными шайбами у уфимской команды отличились Линус Умарк и Филип Ларсен. У рижан точным броском отличился Брэндон Макмиллан.
После этой игры «Салават Юлаев» набрал 15 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе пять очков, занимает 13-е место на «Западе».
В следующем матче «Салават Юлаев» 14 сентября на своем льду примет нижегородское «Торпедо». В тот же день рижане в гостях встретятся с «Сочи».
Матч
Салават Юлаев - Динамо Р - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Умарк (Кемппайнен), 21:14 (1:0). Ларсен (Умарк, Хартикайнен), 42:52 (2:0 - бол.). МакМиллан (Кристо), 55:49 (2:1).
Место и дата
12 сентября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция