«Салават Юлаев» на своей площадке обыграл рижское «Динамо»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» переиграли на своей площадке рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Заброшенными шайбами у уфимской команды отличились Линус Умарк и Филип Ларсен. У рижан точным броском отличился Брэндон Макмиллан.

После этой игры «Салават Юлаев» набрал 15 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе пять очков, занимает 13-е место на «Западе».

В следующем матче «Салават Юлаев» 14 сентября на своем льду примет нижегородское «Торпедо». В тот же день рижане в гостях встретятся с «Сочи».