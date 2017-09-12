Дисквалификация Мане оставлена в силе

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Эдерсон готов сыграть с «Фейеноордом», несмотря на швы Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон, получивший травму лица в столкновении с нападающим «Ливерпуля» Садио Мане, желает помочь своей команде в первом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Фееноордом».

Нолито выбыл из строя и не поможет «Севилье» в матче с «Ливерпулем» Как сообщает пресс-служба «Севильи», хавбек испанского клуба Нолито не сыграет в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Юрген Клопп: Коутиньо не тренировался три недели, поэтому пропустил игру с «Манчестер Сити» Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему хавбек «красных» Филиппе Коутиньо пропустил матч 4-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:4).

Коутиньо сможет сыграть против «Севильи» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Коутиньо попадет в заявку на матч 1- ого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».