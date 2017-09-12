Дисквалификация Мане оставлена в силе
Источник: Sky SportsКомментарии
Как сообщает Sky Sports, хавбек «Ливерпуля» Садьо Мане пропустит ближайшие матчи АПЛ.
Согласно источнику, наказание сенегальского игрока, который травмировал голкипера «Манчестер Сити», составит три игры. Отмечается, что это окончательное решение Футбольной ассоциации Англии.
Напомним, футболист «красных» пытался опередить Эдерсона в борьбе за мяч. Мане не успел убрать ногу и нанес серьезную травму вратарю «горожан».
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